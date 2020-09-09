Denizlispor'un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu

Yukatel Denizlispor'un 2020-21 Sezonu ilk maçında karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig 2020-21 Sezonu ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yukatel Denizlispor'un ile Göztepe arasında 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılığını ise Esat Sancaktar ile Alpaslan Dedeş yapacak. - DENİZLİ