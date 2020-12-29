Denizlispor'un inancı tam

SÜPER Lig'de evinde MKE Ankaragücü'ne evinde 2-1 yenilerek kurtulduğu düşme hattına yeniden giren Yukatel Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına iddialı hazırlanıyor. Başkan Ali Çetin, takıma ve teknik ekibe inançlarının tam olduğunu söyledi. Ankaragücü yenilgisine üzüldüklerini ancak telafi edecek güçte olduklarını vurgulayan Çetin, "Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak yönetiminde 2 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yaptık. Kaybettiğimiz MKE Ankaragücü maçında da beraberliği yakalayabilirdik ancak olmadı. Futbolda bunlar var. Demir Grup Sivasspor karşısında önemli bir maça çıkacağız. İyi bir skorla oradan döneceğimize inanıyorum" dedi. Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Cenk Gönen, Angelo Sagal ve Neven Subotic antrenmanda yer almadı.