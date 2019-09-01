Denizlispor'un kahramanı stackhowiak

SÜPER Lig'de Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle dönüp ilk 3 haftada hanesine namağlup 7 puan yazdırmayı başaran Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stackhowiak sezona şimdiden damga vurdu. Ligde geride kalan 3 haftada gol yemeyen tek takım olan Denizlispor'da 32 yaşındaki file bekçisi 3 maç üst üste penaltı kurtararak futbol sahalarında eşi nadir görülen bir performansa imza attı. Galatasaray'la oynanan açılış maçında 29'uncu dakikada Selçuk'un penaltısını çıkaran Stackhowiak arkadaşlarını ateşledi ve Denizli evinde güçlü rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Ertesi hafta Antalyaspor'a konuk olan Denizlispor'da deneyimli eldiven bir kez daha penaltıya geçit vermedi. Bu kez 79. dakikada Aatif'in penaltısını köşeden çıkaran Polonyalı 2-0'lık galibiyetin baş mimarlarından biri olmayı başardı.

Stackhowiak, Göztepe karşılaşmasında da harikalar yarattı. Sarı-kırmızılı oyunculara geçit vermeyen Stackhowiak, 75. dakikada Soner'in kullandığı penaltıda topu çelerek takımın yine kahramanı oldu. Taraftarlar, şu ana kadar rakibe gol sevinci yaşatmayan Polonyalı kaleciye 90 dakika bitiminde büyük sevgi gösterisinde bulundu. Takım arkadaşları Stackhowiak'ı tebrik ederken, İzmir'e gelen 400'ü aşkın Denizlispor taraftarı kalecilerini bağırlarına bastı. Taraftara üçlü çektiren Stackhowiak, Göztepe tribünlerinden de alkış aldı. Teknik direktör Yücel İldiz öğrencisine övgüler yağdırdı. Stackhowiak'ın çok iyi bir kaleci olduğunu dile getiren İldiz, "3 maç arka arkaya kritik anlarda penaltı kurtarmak kolay değil. Arkadaşlarını çok iyi ateşledi, takıma moral verdi. Kendisini ve tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi.

İLDİZ: MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİK

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeni bir takım olmalarına rağmen 3 haftada toplanan 7 puanın önemine değindi. Göztepe gibi zorlu bir deplasmandan alınan 1 puanın değerli olduğunu vurgulayan İldiz, "Galatasaray ve Antalyaspor'u yenip, 10 kişi kaldığımız Göztepe maçından puan almak bizi sevindirdi. Milli maç arasına oldukça moralli giriyoruz" diye konuştu.

Transferde 1 oyuncuyu daha kadrolarına dahil edecekleri bilgisini veren deneyimli teknik adam, "Aramıza son olarak Alanyaspor'dan orta saha Sackey katıldı. Bir isimle daha görüşüyoruz. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Milli arada takım daha da toprlanacak. 4. haftaya girdiğimizde çok daha güçlü ve savaşan bir Denizlispor izleteceğiz" yorumunu yaptı.