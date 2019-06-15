Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un kamp tarihi belli oldu
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Denizlispor'un kamp tarihi belli oldu

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geri dönen Denizlispor'un yeni sezon hazırlık kamp programı netleşti.

Denizlispor'un kamp tarihi belli oldu, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geri dönen Denizlispor'un yeni sezon hazırlık kamp programı netleşti. Ege ekibinin 1 Temmuz'da top başı yapacağı ve ilk etap kampını Erzurum'da geçireceği açıklandı. Temmuz'un 16'sına kadar Erzurum'da çalışacak Denizlispor'un 3 günlük iznin ardından yurt dışına gideceği öğrenildi. Ancak henüz kamp yapacağı oteli ve ülkeyi belirleyemeyen Denizlispor'un Almanya ya da Avusturya'yı tercih edeceği ifade edildi.
Diğer taraftan, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Denizlispor'da prensipte anlaşma sağlanan savunma oyuncuları sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru'nun pazartesi günü kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. İç transfer çalışmaları kapsamında ise deneyimli orta saha oyuncusu Aissati'nin durumunda ise belirsizlik sürüyor. Aissati'ye son teklifini veren Denizlispor'da bekleyiş devam ederken, Faslı oyuncunun hafta başında kararını vereceği, eğer anlaşma sağlanamazsa yeşil-siyahlı ekibin diğer alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:35 Kaynak: DHA
Avusturya, Denizlispor, Spor
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