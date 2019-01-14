Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un Kasası Dolacak

Denizlispor'un Kasası Dolacak

26 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Denizlispor sponsorluk konusunda büyük mesafe katetti.

Denizlispor'un Kasası Dolacak, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Denizlispor sponsorluk konusunda büyük mesafe katetti. 

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Taner Atilla ve Yasin Özpek, AK Parti Milletvekili Cahit Özkan aracılığıyla önemli bir firma ile görüştü. Yeşil-siyahlıların bu firmayla anlaşma aşamasında olduğu ve kulübün en az 2 milyon TL'lik gelir elde edeceği öğrenildi. 

Kaynak yaratmak için önemli çalışmalar yaptıklarını açıklayan Ali Çetin, "Sponsorluk görüşmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlaşmalarda sona ulaşmak üzereyiz. Camiamıza yakın zamanda güzel haberler vereceğiz" dedi. 

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Ege ekibinin Balıkesirsporlu orta saha Sedat'tan sonra, Yeni Malatyasporlu Pereira'dan vazgeçtiği vurgulandı, alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:44 Kaynak: DHA

Gaziantep, Denizlispor, Spor
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