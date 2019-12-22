Denizlispor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor - Son Dakika Spor

Denizlispor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor

6 saat önce

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup eden, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda da Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor ligin 16'ncı hafta müsabakasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Denizlispor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor, System.String[]

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup eden, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda da Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor ligin 16'ncı hafta müsabakasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı stoper Mustafa ile sakat sol bek Bergdich forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkası ve misafir tribünü ise 10 TL olarak satışa çıktı. Son 4 maçında 10 puan toplayıp üst sıralara tırmanan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Özdilek, "Devre arasına en iyi yerde girmek istiyoruz. Evimizde 2019'un son maçına çıkacağız ve camiamıza galibiyet sevinci yaşatacağız" diye konuştu.

DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 1!'İ

Denizlispor'un Alanyaspor karşısına şu ilk ile çıkması bekleniyor: Stachkowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Zeki, Sacko, Murawski, Aissati, Barrow, Olcay, Rodallega


- Denizli
Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha! Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi!

Son Dakika Haberleri
17:26 Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı - Son Dakika Spor
17:24 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu - Son Dakika Spor
17:24 Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup - Son Dakika Spor
17:21 Milan'a Atalanta deplasmanında 5 gollü şok! Hakan Çalhanoğlu... - Son Dakika Spor
17:17 Mecnun Otyakmaz: "Pato haberleri doğru değil" - Son Dakika Spor
16:47 Derbi öncesi gerginlik! Taraftarın yaptığı hareket dikkat çekti - Son Dakika Spor
16:37 Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:27:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]