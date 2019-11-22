Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Son Dakika Spor Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor - Son Dakika Spor

Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor

6 saat önce

SÜPER Lig'de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor, System.String[]

SÜPER Lig'de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü 20, maraton, A ve E tribünleri 40, kapalı D ve B üst 60, loca önü ve VIP 100 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden Denizli ekibi, Çaykur Rizespor müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Denizlispor'un muhtemel 11'i şöyle: Stachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Estupinan, Rodallega


Çaykur Rizespor, Denizlispor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Sergen Yalçın'dan "Türkiye'ye gitmeyin" diyen FIFPro'ya tepki: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz
Tuvelette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]