Denizlispor'un kupada ki rakibi Trabzonspor oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'un kupada ki rakibi Trabzonspor oldu - Son Dakika Spor

Denizlispor'un kupada ki rakibi Trabzonspor oldu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı.

Denizlispor'un kupada ki rakibi Trabzonspor oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kurada, Denizlispor'un rakibi Trabzonspor oldu.


Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Denizlispor'un rakibi Trabzonspor oldu. İki müsabaka üzerinden gerçekleştirilecek turda ilk maç Trabzonspor'un sahasında oynanılacak.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanılacak. - DENİZLİ

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

Son Dakika Haberleri
21:10 Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu... - Son Dakika Spor
21:08 Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü - Son Dakika Spor
21:05 TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2 - Son Dakika Spor
21:02 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'un kupada ki rakibi Trabzonspor oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]