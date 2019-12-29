Denizlispor'un nefesi yetmedi - Son Dakika
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Denizlispor'un nefesi yetmedi

6 saat önce

SÜPER Lig'de 80 dakika 10 kişi oynadığı MKE Ankaragücü deplasmanında 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen 2-2 beraberliğe engel olamayan Yukatel Denizlispor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

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SÜPER Lig'de 80 dakika 10 kişi oynadığı MKE Ankaragücü deplasmanında 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen 2-2 beraberliğe engel olamayan Yukatel Denizlispor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Barrow'un henüz 10'uncu dakikada yaptığı kontrolsüz faulle oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Denizlispor, Başkent'te Zeki'nin asistleri, Mustafa Yumlu ve Rodallega'nın kafa golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Ankaragücü'nün gollerine engel olamayan Denizlispor, 1 puana razı oldu. Yeşil-siyahlı ekip beraberliğe rağmen, 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 22 puanla rahat bir konumda tamamladı.

Maçın ardından 5 günlüğüne izne çıkan Denizlispor, 3 Ocak'ta Antalya'da kampa girerek ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Ankaragücü deplasmanının ardından yaptığı değerlendirmede, "Maçın henüz başında 10 kişi kalmamıza rağmen takımımız karakter koyarak mücadele sergiledi. Çok yakın olduğumuz 3 puana ulaşamasak da eksiklere rağmen yenilmemek de önemliydi. Şimdi ikinci devre daha çok puan toplamak ve üst sıralara tırmanmak için çalışacak, verimli bir devre arası geçireceğiz. Tüm takımımızı, ligin ilk yarısındaki bu emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

RODALLEGA GEÇ AÇILDI

Denizlispor'da sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Hugo Rodallega ilk haftalarda eleştirildikten sonra son maçlarda kendini buldu. Denizlispor formasıyla ilk 11 maçta yalnız 2 gol atabilen Kolombiyalı yıldız, son 3 maçta ise 3 kez ağları sarstı. Eski takımı Trabzonspor'la oynanan deplasman maçında attığı 2 golle galibiyeti getiren Rodallega, Ankaragücü'yle oynanan devrenin son sınavını da boş geçmedi. Yıldız futbolcu sezonun ilk yarısında bulduğu 5 golün 4'ünü deplasmanda attı.


MKE Ankaragücü, Denizlispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:38 Kaynak: DHA
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