Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un orta saha oyuncusu baba oldu
Son Dakika Spor Denizlispor'un orta saha oyuncusu baba oldu - Son Dakika Spor

Denizlispor'un orta saha oyuncusu baba oldu

6 saat önce

Denizlispor'un Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin 'Michalina' isimini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi.

Denizlispor'un orta saha oyuncusu baba oldu, System.String[]

Denizlispor'un Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin 'Michalina' isimini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi.


Yeşil-siyahlı Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Denizlispor Kulübü futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik eder, Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı.


Taraftarlar ise futbolcuyu tebrik etti. - DENİZLİ

Denizlispor, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü
Juventus efsanesi Paolo Montero'dan Merih'e övgü dolu sözler 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti Fatih Terim'den 4 değişiklik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:04:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un orta saha oyuncusu baba oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]