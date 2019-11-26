Son Dakika › Spor › Denizlispor'un orta saha oyuncusu baba oldu - Son Dakika Spor
Denizlispor'un orta saha oyuncusu baba oldu
6 saat önce
Denizlispor'un Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin 'Michalina' isimini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Denizlispor'un Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin 'Michalina' isimini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi.
Yeşil-siyahlı Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Denizlispor Kulübü futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik eder, Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı.
Taraftarlar ise futbolcuyu tebrik etti. - DENİZLİ
Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü Juventus efsanesi Paolo Montero'dan Merih'e övgü dolu sözler 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti Fatih Terim'den 4 değişiklik