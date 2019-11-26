Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski baba oldu
Son Dakika Spor Denizlispor'un Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski baba oldu - Son Dakika Spor

Denizlispor'un Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski baba oldu

6 saat önce

Yeşil-siyahlı Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi.

Denizlispor'un Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski baba oldu, System.String[]

Yeşil-siyahlı Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Denizlispor


Kulübü futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik eder, Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı.


Taraftarlar ise futbolcuyu tebrik etti.

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Denizlispor, Polonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18 
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