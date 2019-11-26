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Denizlispor'un Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski baba oldu
6 saat önce
Yeşil-siyahlı Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi.
Yeşil-siyahlı Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Denizlispor
Kulübü futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik eder, Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı.
Taraftarlar ise futbolcuyu tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18
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