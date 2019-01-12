Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un Sms Kampanyası İlgi Görmedi

Denizlispor'un Sms Kampanyası İlgi Görmedi

1 saat önce

Mali durumunu düzeltmek isteyen Denizlispor'da yönetimin başlattığı SMS kampanyası beklenen ilgiyi görmedi.

Denizlispor'un Sms Kampanyası İlgi Görmedi, System.String[]
Mali durumunu düzeltmek isteyen Denizlispor'da yönetimin başlattığı SMS kampanyası beklenen ilgiyi görmedi. 1 milyon nüfusu olan ve maçlarda 15 bin kişi kapasiteli stadın dolduğu Denizli'de, sadece 400 kişi mesaj attı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor, bir yandan da mali durumu düzeltmek için yeni projelere başvuruyor. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, çakmak ve kahve kampanyalarının ardından SMS kampanyası başlatmıştı. Büyük umutlarla sunulan SMS kampanyasında 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 21. kenti olan Denizli'de, yeşil-siyahlı takıma beklenen destek gelmedi.

"8 bin TL gelir elde edildi"

İlk olarak sadece bir iletişim operatörünün abonelerinin katılabileceği destek kampanyası 29 Aralık 2018'de başladı. Kampanyanın başlamasının üzerinden 14 gün geçmesine rağmen kampanyaya sadece 400 taraftar katılarak, takıma destek oldu. Camianın büyük hayal kırıklığı yaşadığı bu organizasyonda bu güne kadar yaklaşık 8 bin TL gelir elde edildi. 'HOROZ' yazıp 2020'ye kısa mesaj göndermesi istenen taraftarlar, bu yöntemle yeşil-siyahlılara 20 TL bağışta bulunabiliyor.

Başkan destek bekliyor

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve taraftar desteğini arkasına alan Denizli temsilcisinde, 15 bin kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda maçlar kapalı gişe oynanırken, kampanyaya desteğin az olması kulüp yetkililerini düşündürdü. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, basın ve sosyal medya aracılığıyla taraftarları kulübe desteğe davet etti. Denizlispor'a sahip çıkılması gerektiğini belirten Çetin'in, kampanyaya olan ilgisizliğin nedenini sorguladığı öğrenildi. Yönetimin diğer operatörlere ait hat kullanıcılarının da bağış kampanyasına destek olabilmesi için gerekli girişimlerini yaptığı öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Denizli, Denizlispor, Spor
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