Denizlispor'un Süper Lig'de son 2 sezonki macerasında 9 teknik adam görev yaptı

Küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'deki son 2 sezonluk macerasında 1'i yabancı 9 teknik adam çalıştı.

Ligin bitimine 3 hafta kala Denizli Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Ege temsilcisinin düşmesi, matematiksel olarak da kesinleşti.

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de yer alan Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etmiş oldu.

Yeşil-siyahlılar, 9 sezon aradan sonra 2019-2020 sezonunda mücadele etmeye başladığı Süper Lig'de sadece 2 sezon kalabildi.

Geçen sezon 4 teknik adam

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu teknik adam Yücel İldiz ile yaşayan Denizlispor, 2019-2020 sezonunda çıktığı 7 karşılaşmada 8 puan aldı.

Daha sonra göreve gelen ve 15 maçta takımın başında olan Mehmet Özdilek, iki sezon boyunca yeşil-siyahlılarda en uzun süre görevde kalan teknik adam oldu.

Yeşil-siyahlılar Bülent Uygun ve Levent Kartop ile çalıştı. Yeşil-siyahlılar küme düşmenin kalktığı sezonu 35 puanla 14. sırada tamamladı.

Teknik direktör değişiklikleri ikinci sezon çare olmadı

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Robert Prosinecki ile 2020-2021 sezonuna başlayan Denizlispor, Hırvat teknik adamla çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplayabildi.

Prosinecki ile yolları ayıran Ege temsilcisi 3 maça, yardımcı antrenör Kenan Atik yönetiminde çıktı. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Yalçın Koşukavak ile anlaşan yeşil-siyahlılar, 9 maç sonra bu teknik adamla da yollarını ayırdı. Daha sonra göreve gelen Hakan Kutlu, 13 maçta yeşil-siyahlıların başında yer aldı.

Bu sezon son olarak takımın başına Denizlispor'un eski oyuncularından genç teknik adam Ali Tandoğan görev aldı. Tandoğan, 4 maçta, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak 2 puan alabildi. Henüz tamamlanmamış sezonda Tandoğan görevini sürdürüyor.

Teknik Direktör Maç sayısı Galibiyet Mağlubiyet Puan Yücel İldiz 7 2 3 8 Mehmet Özdilek 15 4 7 16 Bülent Uygun 8 2 4 8 Levent Kartop 4 1 3 3 Robert Prosinecki 8 1 5 5 Kenan Atik 3 0 2 1 Yalçın Koşukavak 9 2 5 8 Hakan Kutlu 13 3 7 12 Ali Tandoğan 4 0 2 2

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