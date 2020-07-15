Denizlispor'un süper yedeği Oscar Estupinan - Son Dakika

Denizlispor'un süper yedeği Oscar Estupinan

Genellikle oyuna sonradan dahil olan Estupinan, 7 kez fileleri sarsarak vatandaşı Hugo Rodallega'yı da geride bıraktı.

Genellikle oyuna sonradan dahil olan Estupinan, 7 kez fileleri sarsarak vatandaşı Hugo Rodallega'yı da geride bıraktı. Rodallega toplam 6 kez ağları havalandırırken, Estupinan ise deneyimli golcüden 1 gol fazla kaydetmeyi başardı.

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Estupinan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 gol atarak Denizlispor'a çok önemli katkılar koydu. Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiralanan Estupinan'ın bonservisini almak için harekete geçen yönetimin sezon biter bitmez transferi resmiyete dökeceği açıklandı. Öte yandan, Denizlispor'un altyapısından çıkardığı kaleci Hüseyin Altuntaş da ilkleri yaşadı.


Kaleci Tolgahan'ın elinin kırılmasının ardından kaleye geçen 25 yaşındaki file bekçisi kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Trabzonspor maçında güven veren Hüseyin teknik ekipten de tam not aldı.


Hugo Rodallega Martinez, Türkiye Kupası, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:36 

Son Dakika Spor Denizlispor'un süper yedeği Oscar Estupinan - Son Dakika Spor
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