Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada, alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı Adam Stackhowiak'ın yerine vatandaşı Filip Bednarek'i gündemine aldı. Yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan yeşil-siyahlıların Hollanda ligi Eredivisie ekibi Heerenveen'de görev alan 27 yaşındaki file bekçisine teklif götürdüğü ifade edildi. Bu sezon Heerenveen'de 7 maça çıkan deneyimli eldiven 630 dakika süre aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bednarek, Hollanda'da daha önce Twente, Utrecht ve de Graafschap'ta forma giydi. Yeşil-siyahlıların listesinde alternatif isimlerin de bulunduğu ifade edildi.