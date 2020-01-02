Denizlispor'un tesisleri yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'un tesisleri yenilendi - Son Dakika Spor

Denizlispor'un tesisleri yenilendi

6 saat önce

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un kulüp yönetim kurulu başkanı Ali Çetin, tesislerde yenileme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Denizlispor'un tesisleri yenilendi, System.String[]

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un kulüp yönetim kurulu başkanı Ali Çetin, tesislerde yenileme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, bir kulübün sadece sportif ve mali konulardaki başarısının yeterli olmadığı düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükseldikten sonra Denizli Atatürk Stadı'nda hummalı bir çalışma başlattıklarını anımsatan Çetin, "Sahanın zemininden tribünlere kadar büyük bir tadilat ve çalışma yaptık. Gece gündüz, hafta sonu bayram demeden 47 gün gibi rekor sayılabilecek bir sürede stadımızdaki çalışmaları tamamladık ve hizmete soktuk. Bu çalışmaları yaparken başta Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve özel sektörden büyük destek aldık. Emeği geçen, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çetin, bir yandan da Haluk Ulusoy Tesisleri'nin eksiklerinin giderilmesi ve daha nezih ortama kavuşması için kolları sıvadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tesislerin dış cephe ve iç bölümleri tamamen boyandı. Banyolardan tuvaletlere kadar her yer yenilendi. Tesislerin daha verimli kullanılabilmesi için iç bölümlerde her santimetreyi değerlendirdik. Daha önce adeta çöplük haline gelen bölümler artık futbolcularımızın çalışma alanları haline geldi. Sadece görüntüsü olan ön süs havuzu ve yüzme havuzu tamamlandı. Antrenman sahasının kenarına şok havuzu yapıldı. Bunun yanı sıra fitness salonu yapıldı ve yeni bisikletler alındı."

Kulüp çalışanlarının yanı sıra iş adamlarından sivil toplum örgütlerine emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ali Çetin, tesislere çakılan her çivinin kulübün geleceğine yapılan yatırım olduğunu ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Denizlispor, Ali Çetin, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi
Bomba iddia! Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u 96-87 yendi Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi!

Son Dakika Haberleri
02:16 Zeljko Obradovic: "Önümüzde uzun bir yol var" - Son Dakika Spor
02:00 THY Euroleague: Olympiakos: 87 - Fenerbahçe Beko: 96 - Son Dakika Spor
01:21 Liverpool 2-0 Sheffield United - Son Dakika Spor
00:58 Premier Lig'de Liverpool'dan üst üste 11. galibiyet - Son Dakika Spor
00:41 Juventus, 19'luk Dejan Kulusevski'yi transfer etti! - Son Dakika Spor
00:16 Bomba iddia! Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırıyor - Son Dakika Spor
00:06 Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u 96-87 yendi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 02:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'un tesisleri yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]