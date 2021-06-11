Denizlispor'un tesislerindeki doğal gaz borç nedeniyle kesildi

SÜPER Lig'den düşüp kadrosundaki 17 futbolcusu takımdan ayrılan Denizlispor'da yaşanan mali kriz etkisini iyice göstermeye başladı. 16 Haziran'da seçime gidecek olan yeşil-siyahlı kulübün tesislerindeki doğal gaz, faturalar ödenmeyince kesildi.

Mali krizin derinleşmeye başladığı borç batağındaki Ege ekibinde henüz başkan adayı bulunamazken, profesyonel takım ve U19 akademi takımının çalışmalarını yaptığı Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ödemelerin yapılmaması nedeniyle doğal gaz kesildi. Bu nedenle ligleri devam eden U19 takımının oyuncularına bir haftadır yemek verilemediği öğrenildi. Futbolcuların tesiste sıcak su olmadığı için antrenman sonraları duş alamadıkları ifade edildi.