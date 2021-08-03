Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mehmet Uz seçildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında tek listeyle seçime gidildi.

Yapılan oylamada, Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Uz, kulübü sportif, mali ve yönetim olarak iyi bir yere getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kendisi gibi kulübe gönül vermiş taraftarın ve arkadaşlarının ısrarı üzerine aday olmaya karar verdiğini aktaran Mehmet Uz, "Ben birçok kurumda görev aldım ama hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Arkadaşlar insanların yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Bu önemli görevde kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Mehmet Uz'un yönetim listesi şu isimlerden oluştu:

Muhammed Üstek, Fethi Akcan, Ahmet Selvi, Taner Atilla, Veli Çıtışlı, Erol Çalık, Hikmet Olgun, Ahmet Aşıkoğlu, Necip İrdem, Erdinç Bilge, İsmet Kaya, İhsan Niyaz, Recep Dayı, Nevzat Yılmaz.