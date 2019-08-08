Denizlispor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor yeni sezonun hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor
yeni sezonun hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, Afyonkarahisar'daki kampın bitmesinin ardından kente döndü. Hazırlıklarına hemen devam eden yeşil-siyahlılar, çalışmalarını Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde yaptı. Antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz
gözetiminde yapıldı. Antrenmanda yeni transferler, takımla birlikte çalıştı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda oyuncuların hayli neşeli oldukları gözlendi.
Antrenmanda bu sezonun transferlerinden Hadi Sacko ise takımdan ayrı çalıştı. - DENİZLİ
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