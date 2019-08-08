Son Dakika Haberleri: Denizlispor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Denizlispor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

47 dakika önce

- Denizlispor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor yeni sezonun hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

- Denizlispor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
DENİZLİ - Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor yeni sezonun hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, Afyonkarahisar'daki kampın bitmesinin ardından kente döndü. Hazırlıklarına hemen devam eden yeşil-siyahlılar, çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptı. Antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda yeni transferler, takımla birlikte çalıştı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda oyuncuların hayli neşeli oldukları gözlendi.
Antrenmanda bu sezonun transferlerinden Hadi Sacko ise takımdan ayrı çalıştı.
Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
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