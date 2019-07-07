Denizlispor'un yeni transferi Rodallega, kampa katıldı
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega, Afyonkarahisar kampında takımla çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor
'a transfer olan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo
Rodallega, Afyonkarahisar kampında takımla çalışmalara başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega, bugün Denizli'den kulübün kamp yaptığı Afyonkarahisar'a gitti.
Burada yeşil-siyahlı forma ile buluşan 33 yaşındaki golcü futbolcu, takımla çalışmalara dahil oldu.
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