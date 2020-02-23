Denizlispor Uygun'la ilk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Denizlispor Uygun'la ilk maçına çıkıyor

6 saat önce

Süper Lig'de geçen hafta evinde düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Bülent Uygun'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor yarın, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Denizlispor Uygun'la ilk maçına çıkıyor, System.String[]
Süper Lig'de geçen hafta evinde düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Bülent Uygun'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor yarın, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Hafta içinde yeşil-siyahlıların başına geçen Bülent Uygun da yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Futbolcularla kısa süre birlikte bulunduğunu belirten Uygun, "İlk maçımıza çıkacağız, bunun heyecanını yaşıyoruz. Ancak sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Az bir sürede takımımla çalıştım. Bu nedenle net bir değerlendirme yapamam. Umarım evimize güzel bir skorla dönüp Denizlispor'u daha ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Denizlispor'da Kasımpaşa maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren sağ bek Lopes, sol bek Bergdich ve orta saha Onazi İstanbul'a götürülmedi. Denizlispor'un muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Stackhowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Murawski, Aissati, Recep, Sacko, Barrow, Rodallega


- Denizli
Mehmet Özdilek, Bülent Uygun, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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