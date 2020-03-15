Denizlispor Uygun'la şaha kalktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Uygun'la şaha kalktı - Son Dakika Spor

Denizlispor Uygun'la şaha kalktı

6 saat önce

SÜPER Lig'de seyircisiz oynanan maçta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü.

Denizlispor Uygun'la şaha kalktı, System.String[]

SÜPER Lig'de seyircisiz oynanan maçta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü. Yeşil-siyahlılar 4 hafta önce göreve Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen teknik direktör Bülent Uygun'la yeni bir sayfa açtı. Denizlispor'la çıktığı ilk maçta Kasımpaşa deplasmanından 2-0 yenik ayrılan Bülent Uygun, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Fenerbahce ve Gençlerbirliği müsabakalarında takımı toparlayıp fark yarattı. Bu sezon özellikle iç sahada çok kötü sonuçlara imza atan Denizlispor ilk defa Atatürk Stadı'nda iki maç üst üste kazanmasını bildi. Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni gol yemeden yenen Ege ekibi, alt sıralardan uzaklaşıp derin bir nefes aldı.

Gençlerbirliği karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Bülent Uygun, "Seyircisiz maçların tadı olmasa da koronovirüs salgınına alınan her önlemin destekçisiyiz. Allah milletimize zeval vermesin, önce sağlığımız gelir. Karşılaşmanın başından sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etti. Kazanmayı hak ettik. Bu galibiyet camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Futbolcularımı kutluyorum. Her geçen hafta seviyemiz yukarılara çıkıyor. Oynadığımız pozitif futbol sonuçlara yansıdı. Daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız" diye konuştu. Yukatel Denizlispor gelecek hafta deplasmanda zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

RODALLEGA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Denizlispor'da Gençlerbirliği maçında 3 puanı getiren golü atan Hugo Rodallega sessizliğini bozdu. Maçın 54. dakikasında çok klas bir vuruşla ağları sarsan Kolombiyalı 8 maç sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 17. haftasında 2-2 sona eren Ankaragücü müsabakasında gol atabilen Rodallega üzerindeki baskıyı da yok etti. Gol sayısını 6'ya çıkaran 34 yaşındaki forvet, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor (2), Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.


Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından notlar
Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
19:42 Maçın ardından
19:39 Hüseyin Çimşir: "Kritik haftalara giriyoruz"
19:35 Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler -1-
19:34 Maçın ardından
19:32 ING Basketbol Süper Ligi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor Uygun'la şaha kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]