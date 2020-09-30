Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı - Son Dakika

Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı

- Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı Futbolcular ve teknik heyet kamera karşısında Denizlispor, WWF'nnin düzenlediği yarışmada doğa ve çevreye verdiği önemle Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dünya şampiyonu olması için kliple destek verdi.

- Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı

Futbolcular ve teknik heyet kamera karşısında

DENİZLİ - Denizlispor, WWF'nnin düzenlediği yarışmada doğa ve çevreye verdiği önemle Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dünya şampiyonu olması için kliple destek verdi. Denizlisporlu futbolcular ve teknik heyet #WeLoveDenizli diyerek herkesi internet üzerinden oylamaya katılmaya davet etti.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor. Sosyal medya oylaması ve online oylamada alınacak en çok oy ile belirlenecek yarışma için Denizli'yi Süper Lig'de temsil eden Denizlispor da #WeLoveDenizli akımına kapıldı. Sosyal medya hesaplarından "Haydi Denizlili şehrine oy ver!" çağrısıyla bir klip yayınlayarak dünya şampiyonu olmak için Türkiye'yi temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyesine oy istedi.

Yeşil siyahlı futbolcular ve teknik heyet kamera karşısında

Sosyal medyada yayınlanan klipte Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki başta olmak üzere Denizlispor takım kaptanı Recep Niyaz, başarılı oyuncular Costel Pantilimon, Hugo Rodallega, Neven Subotic, Hadi Sacko ve Cenk Gönen gibi isimlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dünya şampiyonu olması için destek istedi. İzleyenleri gülümseten klip, sosyal medyada hem Denizli Büyükşehir Belediyesi hem de Denizlispor resmi hesaplarından paylaşılırken çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

11 Ekim'e kadar her gün oy kullan

Denizli'nin prestijine büyük katkı sağlayacak yarışmada 11 Ekim'e dek her gün farklı platformlardan birden fazla oy kullanılabiliyor. Yarışmanın online oylaması welovecities.org/tr/denizli/ adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından yapılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Facebook, İnstagram ve Twitter'dan #WeLoveDenizli etiketi ile yaptığı gönderilerin beğenip paylaşıp, yorumlayarak ve yapacağınız herhangi bir paylaşımda #WeLoveDenizli etiketini kullanarak oy verilebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda sera gazı emisyonlarını azaltılması ve iklim değişikliğine hazırlanmak için Akıllı Şehir Uygulamalarının kullanılması uygulamaları ile öne çıkmıştı.

Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı
Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı
Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı
Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı
Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı
Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı
Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizlispor, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı - Son Dakika

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