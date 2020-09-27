Denizlispor yarın Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Denizlispor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 3. hafta son maçında Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Denizlispor yarın Antalyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Süper Lig'in 3. hafta son maçında Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin ilk 2 haftasında 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, Antalya deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

Denizlispor'un maç kadrosu şöyle:

" Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Neven Subotic, Tiago Lopes, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Eren Kıryolcu, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Asım Aksungur, Özgür Çek, Angelo Sagal, Alihan Kalkan, Muris Mesanovic, Hugo Rodallega."

Antalyaspor'la 27. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü.

Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor yarın Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

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