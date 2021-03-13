Denizlispor, yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak

Süper Lig'de 24 puanla 20. sırada bulunan Yukatel Denizlispor, 30. hafta mücadelesinde yarın Gaziantep'e konuk olacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın görev yapacağı Gaziantep-Yukatel Denizlispor müsabakası yarın saat 16.00 Kalyon Stadı'nda oynanacak.

Ligde geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 6 deplasman maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahada son 3 karşılaşmada gol atamadı.

Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Denizlispor'da Özgür Çek, Fabiano Leismann ve Recep Niyaz hafta içinde takımdan ayrı çalıştı.

Son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Gaziantep, sıralamada 43 puanla 7. durumda yer alıyor

Süper Lig'de rakibiyle 4. kez karşılaşacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip rakibine karşı tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda almıştı.