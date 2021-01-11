Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek - Son Dakika

Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek

11.01.2021 20:29

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin yeni bir yönetim çıkana kadar göreve devam edeceklerini açıkladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin yeni bir yönetim çıkana kadar göreve devam edeceklerini açıkladı.

Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, sezon başından beri yaşanan başarısızlıktan dolayı herkesten özür dilediklerini söyledi.

Türkiye'de Anadolu kulüplerinin zor günler yaşadığını ve bunun en başında Denizlispor'un geldiğini anlatan Çetin, 7 futbolcunun takıma parasını alamadığı için ihtar çektiğini ve onların ödemelerinin ilk taksitinin yarın başlayacağını belirtti.

Çetin, yarın Denizli Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerden 3,5 milyon lira ödeme yardımı alacaklarını ve bununla 3-4 futbolcunun alacaklarını ödemeye çalışacaklarını ifade ederek, "Bu ödemeyle bazı futbolcuların boşa çıkmasını engellemiş olacağız ve o futbolcu kardeşlerimizle devam edeceğiz. Bu yönetim 27 milyon lira para verdi. Federasyondan bugüne kadar aldığımız para sadece 23 milyon lira." dedi.

"Transfer yasağını biz kendi gücümüzle kaldırdık"

Takımın birçok giderini yönetim olarak kendi güçleriyle karşılamaya çalıştıklarını dikkati çeken Çetin, "Transfer yasağını biz kendi gücümüzle kaldırdık. Taraftarlarımız da bizden başarı bekliyor. Onlar da haklı ancak bu olumsuzluklardan dolayı maalesef bugün hak ettiğimiz yerde değiliz. Biz bu işi daha ileriye götürebilecek ve bu bayrağı daha iyi şekilde taşıyabilecek herhangi bir kişi ya da yönetim olduğu takdirde her an bırakmaya hazırız. Tüm yönetim olarak sezon sonuna kadar, şu an nasıl çalışıyorsak, aynı şekilde o yönetime destek olmak için elimizden geleni yapmak için söz veriyoruz." diye konuştu.

Çetin, kulüp olarak maçlarda mağduriyet yaşadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yazıktır. 10 yıl aradan sonra bu kulüp yok hallerde bir yere geldi. Bu hakkımızı da yedirmeyeceğimizi özellikle herkese belirtmek isteriz. Son dakikaya kadar mücadelemizi vereceğiz. Rize'de göz göre göre 2 puanımız gitmiş oldu. Bizim için 2 puanın büyük önemi var. Denizli'deki tüm işadamı, esnaf, taraftar olmak üzere herkesin desteğini bekliyoruz. Biz bugün bırakıp gideriz. Bizim için istifa etmek 2 dakikayı alır ama sonrasında takımın ne hale düşeceğini şu anda herkes tahmin edebiliyor. Bırakıp, kaçıp gitmek çok kolay. Bu kulübü kara bir deliğin içine atamayız. Yok olmasına bizler vesile olamayız."

"Görüşmeleri sürdürdüğümüz 4 futbolcu var"

Yönetim olarak maddi güçlerinin tükendiğini ve şehrin markası takımın göz göre göre eriyip gitmemesi için 20 milyon lira paraya ihtiyaç duyulduğunu aktaran Çetin, "Bu parayı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 20 milyon lira için koca kulüp heba olup gitmesin. Çok ciddi paralar harcayıp buraya gelemeyenler çok fazla. Transfer listemizde Erkan Zengin ve Volkan Şen yok. Görüşmeleri sürdürdüğümüz 4 futbolcu var. Her an 1-2'sini açıklayabiliriz ya da 7 transfer yapmamız gerekiyor. Bunun yanında yollarımızı ayıracağımız oyuncularımız da var. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek
Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek
Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek
Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek - Son Dakika Spor


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