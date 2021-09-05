Denizlispor yeni başlangıç yapacak

TFF 1'inci Lig'de geçen sezonki kadrosu dağıldıktan sonra gençleriyle hazırlandığı ligin ilk 3 maçını kaybeden Denizlispor, milli aradan sonra sezona yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Transfer yasağını ligin ilk haftasının ardından kaldırıp 2 hafta içinde 16 önemli takviye yapan Denizlispor, milli arayı Afyonkarahisar'da kamp yaparak değerlendirdi. Yaz döneminde birlikte çalışamayan takım, kampta yenilerle tam kadro antrenman yaparken ilk hafta Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından kulüpte göreve başlayan teknik direktör Serhat Gülpınar da futbolcularıyla kafasındaki sistemi etüd etme imkanı buldu. Denizlispor, ara dönüşü sahne alacak Muğdat Çelik, Ömer Şişmanoğlu, Onazi, Aissati, Mustafa Çeçenoğlu, Hakan Çinemre, Darri, İlhen Depe, Leo Schwechlen gibi yeni yıldızlarıyla iddialı bir ekip olmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde 11 Eylül Cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak.