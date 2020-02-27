Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.


Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde sürdürdü. Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Zakarya bergdich takımdan ayrı çalışmalara devam ederken, Kibong Mbamba antrenmana katılmadı.


Bir lisenin öğrencileri ise takımı antrenmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti. - DENİZLİ

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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