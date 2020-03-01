Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Koray Gençerler düdük çalacak. Gençlerler'in yardımcılıklarını Serkan Ok ile Bilal Gölen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adem Sarıtaş.
Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Saat 13.30'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.