Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı
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Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 7. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 7. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, yenilenme ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, dünkü maçta gol pozisyonlarını yeteri kadar değerlendiremedikleri için başarısız olduklarını söyledi.


İldiz, hataları tespit ederek gerekli çalışmaları yapacaklarını, bundan sonraki maçlara odaklanmak istediklerini dile getirdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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