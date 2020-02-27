Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü ağırlayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü görüntüyü geride bırakmak istediklerini söyledi.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Uygun, takımın başına geldikten sonra bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sahalarında iyi bir ekibi konuk edeceklerini vurgulayan Uygun, şöyle konuştu:

"Yaptığımız değişiklikler, seyircimizin desteğiyle onların verecekleri kıvılcımla içimizde tekrar Denizlispor aşkını sahaya yansıtmak istiyoruz. Kazanma azmi ve sahadaki mücadelesiyle onların gurur duyacağı bir Denizlispor'u izleteceğiz. Kazanmak istiyoruz çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki yarattı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü görüntüyü geride bırakmak istiyoruz. Bunları düzeltmek için çıkış maçımızın Malatyaspor maçı olduğunu düşünüyoruz."

"Bu hafta bazı sürprizlerimiz olacak"

Bülent Uygun, Malatyaspor karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini dile getirdi.

Sahada savaşan ve çok iyi performans sergileyen bir Denizlispor izlettirmeye çalışacaklarını belirten Uygun, "Oyun mantığını ve kazanma düşüncesini futbolculara aktarmaya çalışıyoruz. Taraftarın desteğiyle Denizlispor'u eski günlerine döndüreceğimize inanıyorum. Bu hafta bazı sürprizlerimiz olacak. Bire bir oyuncularımızla psikolojik görüşmeler yapıyoruz. Bazen yıldız futbolcuların da verilen yükün ağırlığından dolayı kendini dinlemeye ihtiyacı olur." ifadelerini kullandı.

Rodallega'nın çok kaliteli ve üst seviyede bir futbolcu olduğunu söyleyen Uygun, oyuncusunun biraz zamana ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Her maçın taktik ve sisteminin farklı olduğuna işaret eden Uygun, "Ben 14-15 yaşındaki çocuğu da oynatabiliyorum. Çünkü seviyorum oynatmayı. Çünkü onlara güvenmeliyiz ki onlar da bunun karşılığında bize istediklerimizi versin. Bu da oynama şansları olmayanların oynayacağı bir yapı olacağının göstergesidir." diye konuştu.

Sedat Şahintürk: "Biraz nefes almak istiyoruz"

Yeşil-siyahlı futbolcu Sedat Şahintürk ise BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla galibiyet hasretine son vermek istediklerini aktardı.

Malatyaspor maçının öneminin farkında olduklarını vurgulayan Sedat Şahintürk, "Evimizde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Malatyaspor maçında varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz. Biraz nefes almak istiyoruz. Bu haftaki kritik maçı alırsak tekrar yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Bence Denizlispor bu sene ligden düşme korkusu yaşamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar sürüyor



Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma ve taktik çalışması yaptı.



Yaklaşık 1 saat süren idmanda tedavileri devam eden Ogenyi Onazi ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kibong Mbamba ile Tiago Lopes ise sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.



Bu arada, yeşil-siyahlı ekibi, bir grup lise öğrencisi ziyaret etti.