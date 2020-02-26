Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu çalışması yaptı.


Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.


Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda taktik ve çift kale maçla sona erdi.


Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Tedavisi sona eren Ogenyi Onazi takımla çalışmalara başladı.

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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