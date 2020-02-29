Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.


Denizlispor, yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün Denizli Atatürk Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas antrenmanı ve taktik çalışmayla sona eren idmanda tedavileri devam eden Tiago Lopes, Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. - DENİZLİ

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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