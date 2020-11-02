Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'de 7. haftayı bay geçen yeşil-siyahlı ekip, 8. haftada deplasmada karşılacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş maçında sol kasığında yırtık tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Mustafa Yumlu'nun tedavisi sürüyor.

Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman çift kale maçla tamamlandı.