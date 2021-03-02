Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasını maç yapmadan geçirecek yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından dar alandaki çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu ile tedavileri devam eden Recep Niyaz ve Veton Tusha, antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların yarınki antrenmanda deneneceği, durumlarının maç günü yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.