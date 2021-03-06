Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

06.03.2021 18:51
Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçının ardından, System.String[]

YUKATEL Denizlispor'un evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik adamları açıklamalarda bulundu.

YUKATEL Denizlispor'un evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmadan yenik ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. İki takım için de önemli bir müsabakanın olduğunu anlatan Çalışkan, "Zaman zaman oyun içerisinde etkili işler yapmaya çalıştık. İlk golü biz bulduk. Yani o baraj hatası sonucu ve ardından ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş paslarında basit hatalarında dolayı 2 tane gol yedik. Maçın geneline baktığınız zaman Denizlispor'un da zaman zaman oyun içerisinde bizden daha iyi mücadele ettiği anlar oldu. Yediğimiz 3 gol de bireysel hatalardan meydana geldi. Denizlispor'u tebrik etmekten başka söyleyecek birşeyimiz yok. Üzgünüz" dedi.

HAKAN KUTLU GALİBİYETTEN MUTLU Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Karşılaşmadan 3 puan aldıkları için sevinçli olduklarını belirten Kutlu, "Yeni Malatyaspor da uzun süredir kazanamıyordu. Lige tutunmak için bugün kazanacağımız 3 puan ve bunun üzerine deplasmandan alabileceğimiz puanlar bu şansı bize yakalatacaktı. Oyunun başında geriye düşmemize rağmen oyuncularımız bugün gerçekten hem oyun disiplininden kopmadılar hem de maçı bırakmadılar. 2-1 öne geçtikten sonra rakibimiz 2-2'yi yakaladı. Buna rağmen bir geri dönüşü yakaladık. Bu bizim için 3 puanın yanında çok önemliydi. Çünkü bundan önceki maçlarda, geriye düştüğümüz maçlarda oyunu bırakan, inancını yitiren bir takım vardı. Oyun olarak son 7 haftadır üzerine koya koya geliyorduk. Ancak geriye düştüğümüz maçlarda maçı çevirmekte zorlanıyorduk. Bugün bunu tersine çevirdik" dedi. "İYİ BİR ÇIKIŞIMIZ VAR"

Hedeflerinin galibiyet serisi elde etmek olduğunu ifade eden Kutlu, "Önümüzde önemli bir maçımız daha var. Deplasmandan puan getirmemiz gerekiyor. İyi bir çıkışımız var. İnşallah devam ettiririz. Oyun olarak iyi gözüküyoruz. Seri yakalamak zorundayız. Denizlispor lige tutunma adına iyi şeyler gösteriyor" diye konuştu.

- Denizli

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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