- Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
DENİZLİ - Afyonkarahisar kampını tamamlayan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını Denizli'de yaptığı antrenman ile devam ettirdi.
Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı idman ile sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve koşu ile başlarken pas çalışmaları ile devam etti.
Gerçekleştirilen idmanda yeni transferler çalışmalarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:14 - Kaynak: İHA
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