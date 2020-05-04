Denizlispor yerlileri takımda tutacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, kulüpte forma giyen yerli futbolcuları takımda tutmak istediklerini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takımlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çetin, "Salgın hastalık nedeniyle önlemleri elden bırakmıyoruz. Futbolcularımız gruplar halinde mesafeli olarak çalışmalarına devam ediyor" dedi.Yerli futbolcuları gelecek sezon takımda tutmak istediklerini ifade eden Çetin, "Koronavirüs, takımları mali açıdan olumsuz etkiledi. Kulüplerin yabancı oyuncu transferi yapması artık zor olacak. Biz mümkün olduğunca yerlileri takımda tutmaya çalışacağız. Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru gibi önemli oyuncularımızı yeni sezonda da görmek istiyoruz. Kulüpler geleceği için altyapıyla daha çok ilgilenmeli, daha fazla genç oyuncu çıkarmalı" diye konuştu.