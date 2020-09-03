Denizlispor yıldız futbolcu Subotic ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Denizlispor yıldız futbolcu Subotic ile anlaşmaya vardı

Denizlispor, transfer çalışmalarını gerçekleştirirken en son Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor yıldız futbolcu Subotic ile anlaşmaya vardı, System.String[]

Denizlispor, transfer çalışmalarını gerçekleştirirken en son Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de oynayan Neven Subotic ile Denizlispor görüşmelerinin devam ettiği ve sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor, Almanya ekiplerinden Union Berlin ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Neven Subotic'e teklifte bulunduğu belirtildi. Yeşil-siyahlı Teknik direktör Robert Prosinecki'nin daha önce açıklamalarında tecrübeli defans oyuncusunu takımda görmek istediğini ifade etmişti. Yıldız futbolcu Subotic'in dün Denizli'de bulunduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Geçen sezon Subotic takımı ile 23 maça çıkarak 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, 263 maça çıkarak 18 gol attı. Dortmund'da bulunduğu süre içerisinde 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Subotic, sakatlıklarından dolayı Dortmund'dan ayrılarak, Saint Etienne ve Union Berlin'de forma giydi.

Öte yandan, 2020-2021 Süper Lig sezonuna az bir zaman kala yıldız futbolcu Subotic'in Denizlispor ile önümüzde ki günlerde imza atması bekleniyor. - DENİZLİ

Union Berlin, Denizlispor, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 02:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor yıldız futbolcu Subotic ile anlaşmaya vardı - Son Dakika Spor

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