Denizlispor yine dibe demir attı - Son Dakika

Denizlispor yine dibe demir attı

22.03.2021 11:51
Denizlispor yine dibe demir attı, System.String[]

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, puan tablosunda yine son sıraya geriledi.

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, puan tablosunda yine son sıraya geriledi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maça 6 önemli eksikle çıkıp beraberliğe razı olan Denizlispor, 25 puanda kalarak dibe demir attı. Sezon başından beri düşme korkusu yaşayan yeşil-siyahlı ekip son 11 haftaya kurtuluş barajının 5 puan gerisinde girdi. Başkan Ali Çetin'in sezon başında koyduğu 60 puan ve Avrupa hedefinin ıskalanıp takımın aylardır düşme kabusu görmesi sosyal medyada taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.

Denizlispor'da göreve başladıktan sonra takıma özellikle iç sahada ivme kazandıran Teknik Direktör Hakan Kutlu, Başakşehir önünde iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, kazanabilecekleri bir maçtan berabere ayrıldıklarını ifade etti.Takım olarak 6 eksikle mücadele ettiklerini dile getiren Hakan Kutlu, "Bizim için zor bir gündü. İlk 11'de oynayan 6 oyuncumuz sahaya çıkmadı. Hatta cuma günü taktik antrenmanda oynattığımız Tiago Lopes, cumartesi günü mukavelesini feshederek takımdan ayrıldı. Stoper oyuncumuz Muhammet Özkal'ı sağ bekte oynatmak zorunda kaldık. Bu yolda alınan her puan çok değerli. Maçın başlarında bence kırılma anında rakip takımdan Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bence o pozisyonu atladı. Eğer ki rakibimiz maçın başlarında 10 kişi kalsaydı oyun anlayışımızla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımın özverisinden memnunum. Bu milli maç arası bizim takıma çok iyi gelecek" dedi. Denizlispor lige milli maçlar nedeniyle verilecek aranın ardından 5 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.


Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor yine dibe demir attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Birbirine giren filler sirkte panik yarattı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı         
11:18
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu         
09:28
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı         
08:23
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor yine dibe demir attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei