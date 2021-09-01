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SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek - Son Dakika

SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek

01.09.2021 14:19

SPOR Denizlispor yine kongreye gidecekDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırarak 16 takviye yapan Denizlispor'da 3 Ağustos'ta göreve gelen yönetim, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırarak 16 takviye yapan Denizlispor'da 3 Ağustos'ta göreve gelen yönetim, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yaz döneminde daha önce 2 kez sandığa giden yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz, kulüpte 12 yöneticinin istifa etmesinin ardından 17 Eylül'de olağanüstü genel kurul düzenleyeceklerini açıkladı. Yeni bir yönetim oluşturmak istediklerini belirten Başkan Uz, "Daha güçlü bir ekip, yapı ve planlama yapmak istiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak tekrar adayız. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Denizlispor yönetimi, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunana Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, göreve gelmelerinin ardından kısa sürede transfer yasağını kaldırdıklarını ve takıma önemli takviyeler yaptıklarını belirtti. Milli maç arasında takımlarının Afyonkarahisar'da kampa girdiğini dile getiren Başkan Uz, "Biz 16 futbolcu aldık. En az 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. Bundan sonra biz 2 yıl transfer yapamasak bile elimizdeki mevcut futbolcular ile devam edeceğiz. Bu 16 futbolcunun bize bedeli 16 milyon TL'yi geçmedi. Çok büyük paralar vermedik. 5 bin Euro için bile pazarlık yaptık. Bu takımın en iyisini yapacağına inanıyorum. İnşallah bu ligde kalacağız. Şampiyon olmak da isteriz. Takımımızı elimizden geldiğince iyi kurmaya çalıştık" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR EKİP, YAPI VE PLANLAMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Yönetim kurulunda asil ve yedek üye olmak üzere 12 kişinin istifa ettiğini hatırlatan Başkan Uz, bu nedenle 17 Eylül saat 19.00'da Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Olağanüstü Genel Kurul düzenleyeceklerini açıkladı. Her kulüpte uyuşmazlıkların yaşanabileceğini aktaran Uz, "Yönetimden istifalarımız oldu. Hepsine saygı duyuyorum. Biz tekrar bir kongre kararı almaya karar verdik. Daha güçlü bir ekip, yapı ve planlama yapmak istiyoruz. Bunun için bu kararı aldık. Bu süreç 15 gün alacak. Biz yönetim kurulu olarak tekrar adayız. Kimsenin endişesi olmasın. Aday da çıkabilir saygı duymak gerekiyor. Bizden iyi bir aday çıkarsa biz de destekleriz. Biz ne olursa olsun kongreden önce bu transferleri yapmamız gerekiyordu. Çünkü o zaman yasağı kaldıramayacak ve transfer yapamayacaktık" diye konuştu.

"ADANASPOR MAÇIYLA BİRLİKTE SEYİRCİMİZ İLE BULUŞACAĞIZ"

Denizli Atatürk Stadı zeminindeki yenileme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Başkan Uz, "Biz milli maç aralarında her zaman zemin çalışması yapıyorduk. Kimse istemezdi. Bir haftaki güreş organizasyonundan dolayı sahamız oynanamaz durumdaydı. Hem sahamız hem de tesislerimizde yenileme çalışması yapıyoruz. Milli maç arasından sonraki ilk maçımız Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak. Bu üç haftalık süreçte zeminimiz baştan aşağı yenilenecek. Daha sonraki Adanaspor maçıyla birlikte seyircimiz ile buluşacağız" şeklinde konuştu.

SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek
SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek
SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek
SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek
SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek
SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Denizlispor yine kongreye gidecek - Son Dakika


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