Denizlispor'un 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.
Denizlispor'un 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim ilk toplantısını yaptı. Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştiren Denizlispor yönetiminde Muhammed Üstek, Ahmet Selvi ve Fethi Akcan başkan yardımcılığına seçildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Denizlispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika Spor