Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti
59 dakika önce
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor
, son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Zeki Yavru
'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.
Denizlispor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-siyahlı ekip, 27 yaşındaki futbolcu Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin
ve Futbol
Şube Sorumlusu Ali Fırat
katılımı ile imzalar atıldı. Zeki daha sonra yeşil-siyahlı forma ile poz verdi. - DENİZLİ
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