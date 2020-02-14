Denizlispor zincir kırmak istiyor - Son Dakika
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Denizlispor zincir kırmak istiyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de 6 maçtır kazanamayan, sezonun ikinci yarısında 3 puanı bir arada göremeyen Yukatel Denizlispor, yarın son sıradaki Hes Kablo Kayserispor önünde zincir kırmaya çalışacak.

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SÜPER Lig'de 6 maçtır kazanamayan, sezonun ikinci yarısında 3 puanı bir arada göremeyen Yukatel Denizlispor, yarın son sıradaki Hes Kablo Kayserispor önünde zincir kırmaya çalışacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. Bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B üst, D üst, A alt, A üst, E alt ve E üst 30, maraton 20, kale arkası ve misafir tribünler 10 TL olarak açıklandı. Denizlispor'da sakatlıkları süren Lopes ve Onazi yine görev yapamayacak.

Ligde son galibiyetini 16 Aralık'ta Trabzonspor deplasmanında alan, ardından çıktığı 6 maçtan 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, haftaya 24 puanla 11. sırada başladı. Kayserispor ise 12 puanla düşme korkusunu yakından hissediyor. Özellikle beraberlikle ayrıldıkları son 2 haftada iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Artık bu futbolu skora da yansıtmamız gerekiyor. Evimizde mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi.

DENİZLİSPOR

"Stackhowiak - Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Özgür Çek, Mbamba, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega"


Kayserispor, Denizlispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
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