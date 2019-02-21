Son Dakika Haberleri: Denizlispor Zirvede Yalnız Uçacak

Denizlispor Zirvede Yalnız Uçacak

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de 47 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor, pazar günü evinde karşılaşacağı 44 puanlı takipçisi Osmanlıspor'a odaklandı.

Denizlispor Zirvede Yalnız Uçacak, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de 47 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor, pazar günü evinde karşılaşacağı 44 puanlı takipçisi Osmanlıspor'a odaklandı. Rakibinin 3 puan önünde zirvede yer alan yeşil-siyahlılar Başkent ekibini yenerek aradaki farkı açmak için tek yürek oldu. Asbaşkan Ali Fırat hayati önem taşıyan bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Osmanlıspor'u ya yeneceğiz, ya yeneceğiz" açıklamasını yaptı. Kazanmaları halinde Süper Lig yolunda çok büyük avantaj yakalayacaklarını söyleyen Fırat, "Osmanlıspor karşılaşmasını kazasız atlatırsak daha rahat bir fikstüre kavuşacağız. Diğer rakiplerimizin ise maç takvimi bize göre sıkıntılı. Pazar günü 90 dakika bitiminde istediğimizi alırsak güzel günleri sesli bir şekilde konuşmaya başlarız" dedi. 

Teknik direktör Yücel İldiz de en iyi şekilde Osmanlıspor sınavına hazırlandıklarını dile getirdi. "Maç oynanmadan kazanılmaz" diyen deneyimli teknik adam, "Zor bir müsabaka olacak. Ancak ben takımıma güveniyorum. Taraftar da bize müthiş bir destek verecek. Tribünlerin itici gücüyle evimizde en iyisini yapmak için uğraşacağız" yorumunu yaptı.

Öte yandan kritik karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. Gold ve VIP tribün 100, kapalı B ve D üst tribün 35, kapalı A ve E üst ile kapalı A ve E alt tribün 25, maraton ve açık tribün 15, kale arkası ve misafir tribün ise 10 TL olarak satışa çıktı. Denizlisporlu futbolseverlerin biletlere yoğun ilgi gösterdiği ve Osmanlıspor maçının kapalı gişe oynanacağı bildirildi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:46 Kaynak: DHA

Spor
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