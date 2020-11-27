Denizlispor zor deplasmanda

SÜPER Lig'de 8 maçta yalnız 1 galibiyet alarak düşme hattında sondan ikinci sıraya demir atan, üst üste 3 yenilginin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'a evinde elenince teknik direktör Robert Prosinecki'yle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, yarın son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanında terleyecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Ege ekibinde bu maçta takımın başında antrenör Kenan Atik görev yapacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Dossevi'nin yanı sıra eşinin babasının vefatı nedeniyle hafta içinde gittiği Almanya'dan geç dönüp koronavirüs testi yetişmeyen Subotic forma giyemeyecek. Ligde Denizlispor 5 puan toplayabildi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'a 4-1 yenilen Başakşehir ise 13 puanda.