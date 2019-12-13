Denizlisporlu Bergdich, Süper Lig'i değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlisporlu Bergdich, Süper Lig'i değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor

Denizlisporlu Bergdich, Süper Lig'i değerlendirdi Açıklaması

7 saat önce

Yukatel Denizlispor'un Faslı savunma oyuncusu Zakarya Bergdich, Süper Lig'in zorlu ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu söyledi.

Denizlisporlu Bergdich, Süper Lig'i değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Yukatel Denizlispor'un Faslı savunma oyuncusu Zakarya Bergdich, Süper Lig'in zorlu ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu söyledi.

Bergdich, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Trabzon deplasmanında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini ifade etti.

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını dile getiren Bergdich, "Süper Lig zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor. Onun için kolay bir lig olduğunu söyleyemem. Takım halinde iyi bir performansa sahibiz, birbirimizi tamamlıyoruz. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla yansıtmaya çalıştığımız performans çok güzel." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk de 4 resmi maçtır yenilmediklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini vurgulayan Sedat, şunları kaydetti:

"Rakibimiz birlikte oynama alışkanlığına sahip bir takım. Biz de yavaş yavaş birbirimizle daha çok oynamaya alışıyoruz. Bu da sahaya ve skora yansıyor. İnşallah bu hafta da iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Forma şansı bulabilmek için sürekli çalışıyorum. Kupa maçlarında şans buldum, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Şans verilirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum."

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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