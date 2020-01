Denizlisporlu Estupinan:

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı oyuncusu Oscar Estupinan, sezonun ilk yarısı az süre almasına rağmen, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 9 gol atmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ligde 370, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 270 dakika ile toplam 640 dakika forma giyebilen Estupinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denizlispor'da her maçta istediğim gibi süre alamadım ama bu önemli değil. Çünkü sahaya çıktığım her an, 'Zamanı nasıl iyi kullanabilirim ve takıma nasıl katkıda bulanabilirim' diye düşünüyorum." dedi.

Resmi maçlarda 71 dakikada 1 gol ortalaması ile oynayan Kolombiyalı oyuncu, "Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor. Amacım her zaman takıma katkıda bulunmak. Bunun için de çok çalışıyorum. 90 dakika da olsa 5 dakika da olsa yüzde yüzümü verdim ve vermeye de devam edeceğim. Tabii ki bu golleri attıkça, iyi sonuçlar aldıkça çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz ligde kalmak olmalı"

Yukatel Denizlispor'un bu sezonki hedefleriyle ilgili konuşan Estupinan, şunları söyledi:

"İlk hedefimiz ligde kalmak olmalı. Hepimiz bunun farkındayız. Lige çok hızlı başladık, daha sonra kendi evimizde iyi sonuçlar alamadık. Yeni bir takımız ve hoca değişikliği oldu. Şu an hocamızın ne istediğini daha iyi biliyoruz. Oyuncular da birbirini daha iyi tanıyor. Ligin ikinci yarısı büyük rekabete sahne olacak. Artık çok daha iyi bir takım olduğumuzu ve iyi sonuçlar alabileceğimi hissediyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz ama önceliğimiz ligde kalabilmek ve adım adım ilerlemek."

"Ailem krampon ve şortumu almak için çok uğraşmıştı"

Denizlispor'un 23 yaşındaki oyuncusu, futbola başlamasının çok kolay olmadığını anlatarak, "Ailem çok zengin değildi. Ayakları yere basan, kendi limitlerini bilen bir aileydik. Her gün yemeğimiz vardı. Her aile gibi sorunlar da yaşadık. Babamın işsiz kalması da bir dönem bizi olumsuz etkilemişti. Ailem o dönemde fazlasıyla fedakarlık yaparak, futbol oynamam için krampon ve şortumu almak için çok uğraşmıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Belki maddi olarak çok zengin bir aile değildik ama sevgi ve birliktelik yönünden çok zengindik. Bu konuda çok şanslıydım." şeklinde konuştu.

Futbola 9 yaşında yerel bir kulübe yazılarak adım attığın anlatan Estupinan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem okuyup hem futbolcu olmak istedim ve bunun için çok uğraştım. Okul bitince, 1 saat içerisinde yemek yiyip idmana gitmem gerekiyordu. Çok güzel anılara sahip olduğum bir dönem. Daha sonra 1. lig ekibi Once Caldas'a geçiş yaptım. Orada kendimi gösterdikten sonra Vitoria Guimaraes beni aldı ve Portekiz'e transferim gerçekleşti. Vitoria kariyerim için çok önemli bir kulüptü. Çünkü Avrupa'ya ilk adımım oldu. Çok kötü günler değildi. Çünkü her zaman öğrenebileceğim bir şeyler vardı. Hayat ve futbolla alakalı yeni şeyler öğrenme, çok önemli teknik adamlarla çalışma şansım oldu. 20 yaşımda transfer olmuştum. Bazen istediğim gibi oynayamıyordum ama teşekkürü borç bilirim. Bugün buradaysam onların da büyük bir payı var."

"Pamukkale inanılmaz güzellikte bir yer"

Denizlispor'a transfer sürecine değinen Kolombiyalı golcü, "Buraya gelmeden önce Barcelona de Ecuador takımında 5 ay oynadım. Menajerlerim Denizlispor'un beni istediğini söylediler. Araştırdım ve uzun aradan sonra Süper Lig'e yükselen bir kulüp olduğunu okudum. Süper Lig sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinen bir organizasyon. Bunu çok büyük bir şans olarak gördüm." diye konuştu.

Araştırma yaparken Denizli şehrini de çok beğendiğini aktaran Estupinan, "Buraya gelmek benim için çok güzel bir hikaye oldu. Çok memnunum. Çok sakin ve güzel bir yerde yaşıyorum. Beni en çok etkileyen yerlerden bir tanesi Pamukkale oldu. Pamukkale inanılmaz güzellikte bir yer. Denizli çok güzel bir şehir. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Güzel restoranlar var. Köpeğinizle çıkıp yürüyüş yapabileceğiniz çok keyifli yerler var. Denizlispor'da kendimi evimde gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaraylılar, Falcao takımlarında olduğu için çok şanslılar"

En beğendiği golcüleri, Hugo Rodallega, Radamel Falcao, Robert Lewandowski ve Karim Benzema olarak açıklayan Denizlisporlu futbolcu, Galatasaray'da henüz bekleneni veremeyen vatandaşı Falcao ile ilgili şöyle konuştu:

"Onunla henüz konuşmadım ama kendisini harika kariyerinden dolayı tanıyoruz. Çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz. Geldiğinde bir sakatlığı vardı. Sakatlık süresi uzun olduğu için katkıda bulunamadı gibi gözükse de ilk yarının sonuna doğru baktığınızda 2 golle devreyi kapattı. Bu da bir işaret. Şüphesiz Galatasaray'a çok büyük katkıda bulunacak bir oyuncu. Ritim kazanarak döneceğini biliyorum. Galatasaraylıların tereddütte olmamaları gerekiyor çünkü Falcao'dan bahsediyoruz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Galatasaraylılar, Falcao takımlarında olduğu için çok şanslılar."

Takım arkadaşı Hugo Rodallega'dan "ağabeyim" diyerek bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi bir oyuncu olmasından önce çok iyi de bir insan. Çünkü adaptasyon sürecimde, buraya gelmemde büyük katkıda bulundu. Onun takıma geleceğini bildiğim için, karar almam daha kolay oldu. Kültürü, şehri, ülkeyi, insanları biliyordu ve bana çok yardım etti. Takım arkadaşlarım ve hocalarımın da bana çok katkısı oldu. Herkes çok iyi davrandığı için çabuk adapte olabildim. Rodallega ile çok iyi arkadaşız. Aynı pozisyonda oynuyoruz ama dostluk çerçevesinde rekabet ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Kolombiya, dizilerde gözüktüğü kadar kötü değil"

Ülkesi Kolombiya'nın dizilerde gösterildiği gibi güvensiz bir ülke olmadığına değinen Estupinan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Televizyon yapımlarına bakıldığında, bizim ülkemizin çok eski dönemlerindeki hikayesi geçiyor. Kolombiyalılar olarak istediğimiz gibi anlatılmıyor. Çünkü Kolombiya ile alakalı çok hoş olmayan dönemlerden bahsediliyor. Bana kalırsa Kolombiya sadece öyle bir ülke değil. Çok fazla doğa farklılıkları olan, gezebileceğiniz yerler olan bir yer. Ülkemizi temsil eden çok ünlü sporcu var. Onlar da ülkemizi tanıtmayı başardı. Yazarlar, şarkıcılar, her yerde tanınan sanatçılarımız var. Kolombiya, dizilerde gözüktüğü kadar kötü değil. Çünkü eski zamanlardan bahsediliyor. Çok güzel şehirlerimiz var. Hiçbir ülkede olmayan birçok farklı hayvan türümüz var. Artık turistlerin akın ettiği bir ülke haline geldik. Onlar da ülkemizin güzelliğini onaylıyor. Gezdiklerinde çok memnun kalıyorlar. Çok güzel sahillerimiz ve doğal güzelliklerimiz var."