Son Dakika Haberleri: Denizlisporlu futbolcu Murawski, baba oldu
Son Dakika Spor Denizlisporlu futbolcu Murawski, baba oldu - Son Dakika Spor

Denizlisporlu futbolcu Murawski, baba oldu

6 saat önce

Yukatel Denizlispor'un 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, baba oldu.

Denizlisporlu futbolcu Murawski, baba oldu, System.String[]

Yukatel Denizlispor'un 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, baba oldu.


Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Murawski'nin eşi Klaudia kentteki özel bir hastanede kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bebeğe "Michalina" adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Murawski ve eşini kutluyor, Michalina'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü
Juventus efsanesi Paolo Montero'dan Merih'e övgü dolu sözler 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti Fatih Terim'den 4 değişiklik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlisporlu futbolcu Murawski, baba oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]