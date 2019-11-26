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Denizlisporlu futbolcu Murawski, baba oldu
6 saat önce
Yukatel Denizlispor'un 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, baba oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Yukatel Denizlispor'un 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, baba oldu.
Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Murawski'nin eşi Klaudia kentteki özel bir hastanede kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bebeğe "Michalina" adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Murawski ve eşini kutluyor, Michalina'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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